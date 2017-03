FOTO: Zelfs vliegtuigen maken ruzie over toekomst Wenger

Dat bleek ook tijdens de dramatische wedstrijd op en tegen West Bromwich. Een onherkenbaar Arsenal verloor die kansloos met 3-1. Tijdens de wedstrijd kwamen er boodschappen uit de lucht. Vliegtuigen met spandoeken vlogen over het stadion.

De eerste was duidelijk.

De tweede vroeg respect voor Wenger en daarop stond te lezen: "In Arsène we trust #RespectAW", het mag duidelijk zijn dat de fans verdeeld zijn. Verwacht wordt dat Wenger zelf de stap zal zetten en zijn afscheid aankondigen na het einde van het seizoen.

Arsene Wenger banner wars took place in the Midlands as planes flew over The Hawthorns during Arsenal clash https://t.co/vdfQIKfQEv pic.twitter.com/riqYKG8qXO