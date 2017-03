Everton wil Big Rom niet kwijt: "We gaan er echt alles aan doen"

door Sander De Graeve

Zal Everton Lukaku moeten laten gaan? Koeman denkt er het zijne van

Lukaku staat met 21 goals stevig aan de leiding van de topschutterstand in de Premier League. Zeker nu Kane out is, lijkt de trofee de zijne. Everton wil hem dan ook maar wat graag houden.