Volksfeest in Zulte Ã©n Waregem, inclusief prikje naar Coucke - die zelf ook reageert

Op zondag ging het feestje gewoon verder. Roger 'Ceetje' Putman danste en jodelde wat af, eerst omstreeks 14.30 uur in Zulte en anderhalf uur later ook in Waregem.

De fans werden opnieuw onthaald als helden, zoals dat ook vier jaar geleden al eens was bij het bijna halen van de landstitel. Spelers en staff genoten - sommigen hebben hun bed nog niet eens gezien ...

Er was ook een prikje naar Marc Coucke, want Han Solo en co begonnen plots te zingen van "Het is weer Couckenbak." En Coucke zelf? Die zwaaide terug vanuit Oostende. Een groot verliezer, dat moet je hem nageven.