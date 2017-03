Eersteklasser wil Peter Maes, maar die is duidelijk: "Ploeg uit play-off 1? Dat is wel mijn ambitie"

Volgens Het Nieuwsblad stond Maes op het verlanglijstje van KV Kortrijk, dat op zoek is naar een vervanger voor Karim Belhocine. Maar de krant benadrukt dat Maes voorlopig blijft afwachten. Het lijkt er op dat de Limburger hoger mikt dan clubs als Lierse en Kortrijk.

Aanbiedingen kreeg Maes alleszins. "Ja, uit het buitenland. En in België is het nu volle bak aan de gang. Mijn keuze is nu belangrijk. Ik wil een club met heel veel ambitie”, zegt de coach in een gesprek met Sporza.