Investeringsgroep met Bjorn Ruytinx en Dries Mertens brengt Vlaams tegenbod uit op OH Leuven

OHL op Dreef ging sinds begin februari op zoek naar een lokaal alternatief met een sterke lokale verankering, omdat het niet wilde dat de club zou worden overgenomen door een Chinese investeerder.

In minder dan zes weken tijd is OHL op DREEF erin geslaagd Vlaamse ondernemers en investeerders bij elkaar te brengen. Zij hebben zich principieel akkoord verklaard om samen te werken en OHL over te nemen. Onder meer Dries Mertens en Bjorn Ruytinx maken deel uit van de belangengroep.

“De commitments die ons werden toegezegd garanderen de ernst van dit bod, dat in de loop van deze week wordt gefinaliseerd. De invalshoeken van ons bod blijven volledig trouw aan de originele uitgangspunten die de fusieclub zoveel jaren geleden heeft vastgelegd. Via een doelgroepgericht community-beleid en het verder uitbouwen van een kwalitatieve jeugdopleiding willen wij de continuïteit van de club verzekeren”, klinkt het in een persbericht van OHL op DREEF.