Gaat KV Mechelen in zijn PO1-drang financieel nog records breken? "Hanni en Rits staken er in hun eerste jaar bij ons ook niet met kop en schouders boven uit"

In het verleden betaalde Mechelen ook al eens 500.000 euro voor Benjamin Mokulu. De vleugelaanvaller kon zich destijds niet doorzetten bij geel-rood. Ook Croizet heeft het moeilijk om wekelijks uit te blinken, en dus is de vraag: gaat KV nog zulke transferbedragen neerleggen? De Maneblussers verlangen immers al lang naar deelname aan play-off 1.

"Hanni stak er in zijn eerste jaar bij ons ook niet met kop en schouders boven uit en Mats Rits evenmin", merkt voorzitter Johan Timmermans op in Sport/Voetbalmagazine. "In ieder geval laten we ons niet afschrikken. Voor Dimitris Kolovos (de Griekse middenvelder die voor een revalidatie van een halfjaar staat, red.) betalen we nu nog enkele duizenden euro's meer dan voor Croizet."