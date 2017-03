Mourinho heeft geen al te best nieuws voor Anderlecht

Al wie dacht dat Mourinho de voorkeur zou geven aan de Premier League, komt bedrogen uit. The Special One wint liever de Europa League dan bij de eerste vier in de Engelse competitie te eindigen.

Trofee, prestige en Europese Supercup

“Als ik moet kiezen tussen vierde eindigen in de Premier League of de Europa League winnen, dan kies ik voor een eindzege in de Europa League. Waarom? Omdat het ons recht geeft op hetzelfde (een deelname aan de Champions League, nvdr.), maar het bezorgt ons ook een trofee, prestige en een Europese Supercup”, aldus Mourinho.

“Maar voor hetzelfde geld winnen we de Europa League niet en moeten we tot de allerlaatste speeldag van het seizoen in Engeland knokken voor een plaats in de top vier. Tottenham, Liverpool, Arsenal en Manchester City spelen niet meer Europees en hebben maar één match per week. Maar we gaan er vol voor”, besloot de oefenmeester van Manchester United.