OFFICIEEL: De coach moet wellicht vertrekken, maar deze sleutelpion blijft wÃ©l langer bij KV Kortrijk

OFFICIEEL: De coach moet wellicht vertrekken, maar deze sleutelpion blijft wél langer bij KV Kortrijk

door Diederik Geypen

door

KV Kortrijk brak het contract van een sterkhouder open

Foto: © photonews

Bij KV Kortrijk staat er in het tussenseizoen heel wat te gebeuren. De volledige technische staf krijgt namelijk zo goed als zeker een nieuwe look. Dat zal wellicht ook betekenen dat er in de spelerskern een en ander beweegt.