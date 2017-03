De beste met wie Mbaye Leye ooit samenspeelde, brengt hem terug naar AA Gent: "Fantastische voetballer, altijd ongelofelijk zen en de grootste persoonlijkheid"

Als Leye de beste ploegmaat moet opnoemen met wie hij ooit samenspeelde, keert hij terug naar zijn periode bij AA Gent. "Bryan Ruiz, niet alleen omdat hij een fantastische voetballer is, maar ook omwille van zijn attitude op het veld", zegt Leye in Fan!.

"Bryan was altijd ongelofelijk zen. Daarom is hij niet alleen de beste voetballer met wie ik speelde, maar ook de grootste persoonlijkheid. Weet je wie ik ook graag had? Benjamin Nicaise, die me nochtans ooit een rode kaart aansmeerde. Hij ging in zijn drang om te winnen er weleens over, maar hij is een vriend gebleven. Net zoals Thorgan Hazard en Killian Ovemeire."