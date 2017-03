Deze twee smaakmakers verlaten onze competitie weldra: "Dat is nu eenmaal ons lot"

Zo hangt een vertrek van verdedigende middenvelder Soualiho Meite in de lucht. De sterke beer ontpopte zich tot één van de revelaties van het seizoen en de interesse neemt iedere week toe. Francky Dury beseft dat hij Meite zal kwijtspelen.

“Ja, en in principe ook Lerager", zegt de coach van Zulte Waregem in Het Laatste Nieuws. "Dat is nu eenmaal ons lot, maar ik hoop dat we Marrone nog een jaar kunnen houden. Door het vertrek van Meïté komt er een plek als verdedigende middenvelder vrij, Marrone kan die invullen. Hij is een geweldige voetballer met een fantastische mentaliteit. Hij zal in de play-offs sowieso kansen krijgen om zich te bewijzen.”