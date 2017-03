Onwaarschijnlijk, maar typisch Balotelli? Super Mario mist begin van wedstrijd omdat hij sukkelt met veters (mÃ©t beelden!)

Onwaarschijnlijk, maar typisch Balotelli? Super Mario mist begin van wedstrijd omdat hij sukkelt met veters (mét beelden!)

door Redactie



Foto: © Photonews

Neen, de verstandigste of handigste voetballer op aarde zal Mario Balotelli nooit worden. De excentrieke Italiaan had in het verleden al eens moeite met het aantrekken van een hesje, afgelopen weekend kwam Balotelli opnieuw in de problemen.