Opmerkelijk: ZÃ³ lang was het al geleden dat Fellaini nog een doelpunt had gemaakt in de Premier League

Maar liefst 463 dagen was het geleden dat Fellaini de netten nog eens deed trillen tijdens een wedstrijd in de Premier League! Voor zijn treffer op het veld van Middlesbrough, was het al van 12 december 2015 geleden - op bezoek bij AFC Bournemouth - dat Fellaini nog eens tot scoren kwam.

Vorig seizoen klokte onze landgenoot af op één competitiedoelpunt, momenteel zit hij tijdens de huidige jaargang aan hetzelfde aantal. In het verleden kwam Big Fella net iets vlotter tot scoren. In zijn tweede seizoen bij Manchester United kwam hij zes keer tot scoren, bij Everton lukte Fellaini zelfs eens acht en elf goals in de Premier League. Way to go, Marouane!