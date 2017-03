Oranje boven bij Club Brugge: "Vormer, Denswil en van Rhijn: dat ze er bij een Belgische topclub wÃ©l doorkomen, is knap"

Voetbalkrant.com ging ten rade bij Freek Jansen, verslaggever bij het Nederlandse Voetbal International. Jansen volgt de verrichtingen van Ajax en het Nederlandse nationale elftal op de voet en is dan ook aangewezen om zijn zegje te doen over de Nederlanders van Club Brugge. Vandaag richten we onze blik op de Nederlanders hun periode in de Eredivisie.

4 Nederlanders bij Club Brugge? Opvallend

“Het is wel erg opvallend dat Club Brugge zich zo op de Nederlandse markt heeft gestort. In Nederland leeft dat niet echt, maar de Belgische competitie wordt wel in de gaten gehouden", steekt Jansen van wal in een gesprek met onze redactie.

"Vooral jullie competitieformule met play-offs springt in het oog. In Nederland zijn er namelijk plannen om de competitieformule te veranderen. Jullie doen het Europees goed, en dat heeft misschien wel te maken met het model van de competitie.”