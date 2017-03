'Philippe Clement staat hoog op het verlanglijstje van Belgische eersteklasser'

Het Nieuwsblad meldt immers dat Clement opnieuw op het verlanglijstje van KV Kortrijk staat. De West-Vlamingen zijn dezer dagen op zoek naar een nieuwe T1 omdat er wordt getwijfeld aan Karim Belhocine.

Volgens de krant zijn er momenteel nog drie kandidaten in de running om het roer in het Guldensporenstadion over te nemen: Clement, Besnik Hasi en nog een niet nader genoemde derde trainer.

Clement en zijn ambitie om hoofdtrainer te worden

Clement heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij op een gegeven moment hoofdtrainer wil worden. Er bestaat nog steeds een kans dat dat bij Club Brugge is, maar de gewezen Rode Duivel kan dus ook voor Kortrijk kiezen. Die club wilde hem ook in 2015 al aantrekken.