Raar, maar waar: waarom Zulte Waregem de tweede plaats in play-off 1 beter vermijdt

In play-off 1 doet Zulte Waregem er beter aan om de tweede plaats – indien het op een beslissend moment in de buurt van die positie komt – te vermijden. De bekerwinnaar kan namelijk nog steeds naast een Europese campagne grijpen.

Europese exit in augustus kan nog altijd

Als Essevee op het einde van het seizoen tweede eindigt, moet het zijn ticket voor de poulefase van de Europa League namelijk inruilen voor eentje voor de derde voorronde van de Champions League.

Als het daar misloopt, vliegt Zulte Waregem naar de laatste voorrondes van de Europa League. Daar nog eens verliezen zou reeds in augustus een Europese exit betekenen. Bizar, maar dat is nu eenmaal hoe de verdeling van tickets in ons land in elkaar zit.