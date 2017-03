Martinez bevestigt forfait van Hazard, ook andere Rode Duivel onzeker voor match tegen Griekenland

Het nieuws hing al in de lucht en maandagavond bevestigde de bondscoach het. “Eden heeft voor aanvang van de match tegen Stoke City een blessure opgelopen. Het ziet er niet zo ernstig uit, maar hij zal niet aantreden tegen Griekenland. We gaan de blessure opvolgen.”

“Het is een grote ontgoocheling voor Eden dat hij de ploeg niet kan leiden”, aldus Martinez. De bondscoach moet nu oplossingen zien te vinden. “Als je een goed team wil zijn, moet je alles kunnen opvangen. Dit is een goeie test voor ons. Ik zie alleszins genoeg spelers die zijn rol kunnen overnemen.”

Meunier onzeker

Voorts sukkelt ook Thomas Meunier met een blessure. “Hij heeft wat problemen met de enkel. De komende drie dagen zal hij niet trainen. We overleggen met Paris Saint-Germain over wat we hem gaan doen. Donderdag zullen we meer weten”, besloot Martinez.