Slecht nieuws voor Kompany? 'Manchester City gaat bijna 60 miljoen euro spenderen aan nieuwe centrale verdediger'

Volgens de laatste geruchten is er nog meer slecht nieuws in aantocht voor Kompany. Zo meldt The Daily Star dat Manchester City van plan is om fors te investeren in een nieuwe centrale verdediger.

Volgens het medium zouden The Citizens hun oog laten vallen hebben op Leonardo Bonucci. De 29-jarige verdediger van de Italiaanse topclub Juventus is allesbehalve een goedkope speler. Bonucci zou zomaar eventjes 50 miljoen pond – omgerekend een slordige 57 miljoen euro – in het laatje moeten brengen.