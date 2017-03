Hoe Anderlecht de rollen met Club Brugge helemaal omdraaide

Vertrouwen na leidersplaats op laatste speeldag

De konijnenpoot van Weiler

Amper blessures

Aura van onoverwinnelijkheid

"Iedereen wil ons in die rol duwen, maar die is nog altijd voor Club Brugge", vond Herman Van Holsbeeck. Maar paars-wit nam op de laatste speeldag de koppositie én de positieve flow over. En dat valt niet te onderschatten die klap die Anderlecht uitdeelde, mede dankzij STVV. Qua vertrouwen zit het intussen wel snor in Neerpede konden we de laatste week horen.

Maar ook: alles zit René Weiler op dit moment mee. Alles wat hij aanraakt lijkt in goud te veranderen. Najar op linksachter zetten, Nuytinck in de spits werpen (en dat had hij blijkbaar vooraf al doorsproken met de verdediger), Bruno vertrouwen geven... Het lukt allemaal. En net daar zit Club wat in het sukkelstraatje. Preud'homme moet noodgedwongen ook oplossingen zoeken, maar die werken niet. Rotariu heeft nog tijd nodig, Refaelov loopt achter zijn beste vorm aan...

Ook door de nederlaag tegen KV Mechelen liet Anderlecht zich niet uit zijn lood slaan.

En dan zijn er nog de blessures. Appiah en Kara sukkelen bij paars-wit wat, maar spelen wel hun matchen. MPH moet de play-offs aanvatten zonder één echte flankspeler in vorm. Izquierdo, Limbombe, Diaby zijn allemaal geblesseerd, Refaelov, dat beschreven we al. In Brussel is het kiezen tussen de flankspelers: Hanni, Bruno, Acheampong, Chipciu, Najar indien nodig, Diego Capel loopt er ook nog altijd rond...

Ook heeft Anderlecht een aura van onoverwinnelijkheid over zich gekregen. Waar de ploeg begin dit seizoen meer op een dood vogeltje leek, vliegt er nu een fiere arend. In Brugge is het omgekeerde fenomeen te bemerken: begin dit seizoen leken Preud'homme en de zijnen onklopbaar, nu ruikt iedereen zijn kans. De kaarten zijn eens duchtig door elkaar geschud, maar dat kan zomaar nog eens gebeuren. Kan Club de trend weer ombuigen? Van Preud'homme kan je verwachten dat hij met een antwoord zal komen tegen de play-offs.