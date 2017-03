10 miljoen euro voor verrassende speler Anderlecht? Er is alvast veel buitenlandse interesse

We schreven het enkele dagen geleden al: Najar is nooit echt weggeweest én minstens 10 miljoen euro waard. Anderlecht wil hem dan ook graag houden. "We trachten een oplssing te vinden", was Van Holsbeeck nog vol vertrouwen.

De Hondurees heeft echter opties. Tegen het plaatselijke DIEZ was zijn agent alvast duidelijk: "Spaanse, Italiaanse én Duitse ploegen hebben deze zomer al bij me gepolst. Ik heb verschillende mogelijkheden."

Najar ligt nog tot 2018 onder contract, dus moet paars-wit deze zomer cashen of hem een nieuwe contractvoorstel kunnen laten tekenen. Een van de beste spelers transfervrij laten vertrekken binnen anderhalf jaar? Dat kan sowieso niet de bedoeling zijn.

De polyvalentie van de Hondurees - linksachter, rechtsachter, middenvelder, rechtsbuiten, ... - en zijn loopvermogen maken van hem een geweldige aanwinst voor flink wat topclubs. Dat er gegadigden zijn? Dat is niet meer dan normaal.