Club Brugge niet blij met kalendermaker die rekening houdt met Anderlecht en Genk

Club Brugge heeft vragen bij de kalender die hen benadeelt

Club Brugge 'is not amused' nadat de kalendermaker gisteren de overige data van de play-offs bekendmaakte. Anderlecht en Genk krijgen door hun Europees parcours immers een voordeel, maar in Brugge voelen ze dat als een serieus nadeel.