Exclusief: Kortrijk reageert op zware aantijgingen in verband met omkoping

KVC Westerlo besliste maandagavond - na beraad, want er waren twijfels - om klacht neer te leggen bij de strafrechter om het resultaat van de match tussen Kortrijk en Moeskroen aan te vechten. Er zat volgens hen immers een reukje aan de goals van Moeskroen én blijkbaar zou er ook een verdacht gokpatroon opgemerkt zijn.

Maar er is meer: ook een week eerder tijdens de match van Les Hurlus tegen Standard zouden er al verdachte dingen zijn opgemerkt. Dat weet toch alvast weekblad Humo, dat met een verhaal van vele insiders en bronnen komt om te schetsen wat er in die laatste twee weken is gebeurd. Daarbij zouden ook spelers van Kortrijk omgekocht zijn om te verliezen.

Voorzitter Allijns was vorige week al duidelijk en blijft dat ook nu: Kortrijk wilde die match tegen Moeskroen wel degelijk winnen. "Het verschil in tv-gelden tussen plek 10 en 14 is liefst 320.000 euro." Daar wordt niet mee gespeeld. De kerels kregen een informeel bezoek van enkele agenten, maar iets verdacht werd niet meteen opgemerkt. Ook niet bij de bondsprocureur meteen na de wedstrijd overigens.

Vanwaar komt het verhaal dan? "We zijn ons in ieder geval van geen kwaad bewust", laat Kortrijk bij monde van zijn perschef weten aan onze redactie. "Het is jammer dat ons imago door het slijk gehaald wordt in deze kwestie, maar vooral door het belang van de match tegen Moeskroen is er veel om te doen."

Bewijslast

Het moge overigens duidelijk zijn: De Kerels speelden een werkelijk lamentabel 2017. Op een opflakkering in Charleroi, een goede wedstrijd op Sclessin (en dan vooral van Saadi en Chevalier) en een lucky thuiszege tegen Lokeren viel er bijzonder weinig te beleven in het Guldensporenstadion.

Dan tegen een gemotiveerd Moeskroen - dat zich absoluut nog wil redden - aan de bak moeten? Dan weet je dat je kan verliezen. Dat men dat ook in Azië kon vermoeden? Verre van een reden om meteen uit te gaan van slechte wil wat betreft de spelers van Kortrijk. Sowieso zijn er (nog) geen bewijzen. "De bewijslast wordt overigens altijd gedragen door de eiser", beseffen Allijns & co.