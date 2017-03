Trainers denken beter twee keer na vooraleer ref aan te vallen: Pro League legt zware boetes op

De Pro League boog zich gisteren over enkele heikele dossiers en één van de grootste punten was het probleem van de overdreven kritiek op scheidsrechters. Vanaf volgend seizoen zullen die echter twee keer nadenken voor ze nog over de schreef gaan. Er komt immers een boete van 5.000 euro bovenop de schorsing en de financiële sanctie die er van de Geschillencommissie komt. Dat besliste de Pro League unaniem.

“Het gaat erom dat trainers die naar de tribune worden gestuurd het voetbal in diskrediet brengen”, aldus Pierre François, CEO van de Pro League, in Het Nieuwsblad. “In principe moet de club die vergoeding betalen maar niets houdt hen tegen om dat bedrag van het salaris van de trainer af te trekken.”

Integriteit

Zeggen dat een ref een verkeerde beslissing nam, mag nog wel. Maar er is een grens. Bijvoorbeeld zeggen dat hij supporter is van de tegenstander of dat hij een beslissing nam omdat hij Waal is in het voordeel van een Waalse ploeg zal streng bestraft worden. "Dan stelt hij de integriteit van de ref in vraag en kan het bondsparket een vervolging instellen”, aldus nog Pierre François.