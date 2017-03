Tragisch verhaal van ex-speler Lierse, Antwerp en Mechelen: "Ik ben verslaafd en zie mijn kinderen niet meer"

"Na mijn carrière viel alles weg: mijn kinderen, mijn tweede vrouw en het voetbal. Dan ben ik in een gat gevallen. Ik denk dat ik u verslaafd ben", was Didier Segers in De Kleedkamer bijzonder duidelijk.

Had eens afgesproken met mijn kinderen, maar had toen ook flink gedronken ...

"Ik heb geprobeerd er iets aan te doen, maar makkelijk is anders. Stoppen? Dat gaat echt niet zomaar. Zelf collega's kwamen hem vertellen dat ze ongerust waren. En die ongerustheid heeft misschien wel een reden. Ik heb nog altijd veel verdriet over mijn eerste vrouw, die ik heb laten zitten met mijn kindje. Dat had ik niet mogen doen, maar ik had toen ADHD en borderline ..."

Segers heeft ondertussen 4 kinderen (allen dochters), maar hij ziet ze nauwelijks nog. "Ik had eens met ze afgesproken en had toen stevig gedronken en dus kon ik niet met ze op restaurant gaan. Daarna heb ik ze niet meer gehoord. Het zal anders moeten als ik nog wat wil leven ...", ziet hij de toekomst somber in.