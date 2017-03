Essevee, Oostende, Weiler, Mazzu versus Genk, Standard, Kortrijk en Westerlo

TOP

Zulte Waregem én Oostende

Ze hebben het in de bekerfinale laten zien: topvoetbal, topspanning en leuke sfeer? Daarvoor hoef je niet een 'topclub' te heten. Terwijl meerdere 'traditieclubs' uit de 'G5' niet in play-off 1 wisten te raken, deden Essevee en Oostende dat wel. Voor Zulte Waregem al de 5e keer op 8, faut le faire.

En ook Oostende liet in de bekerfinale zien dat het Europees voetbal eigenlijk wel zou verdienen. Om maar te zeggen: de subtop wordt breder en het kriebelen bij de topclubs doet ze misschien zelfs verder raken in Europa. The sky is natuurlijk the limit, maar dit zijn toch alweer mooie stappen.

Félicetime

Ook in play-off 1: Charleroi. Misschien met wat meeval, met veel doelpunten in de laatste minuten alvast. 17 punten heeft dat de club opgeleverd in de laatste vijf minuten, het verschil tussen play-off 1 en de grijze, lagere middenmoot.

Maar het is toch ook vooral een teken dat ze bij de Zebra's beschikken over een sterke, fysieke paraatheid. Dat kan hen ook in play-off 1 misschien in staat stellen om de luis in de pels van velen te blijven.

Weiler heeft wat neergezet

Vielen ons verder ook positief op dit seizoen: een gretig Mechelen, veel mooie tifo's, leuke sfeer in veel vernieuwde stadions, ... Maar vooral frappant dat Anderlecht als leider de play-offs is ingegaan.

Na maanden van zoeken en tasten, met vaak slecht voetbal en soms ook dom of overbodig puntenverlies leek de stoel van René Weiler op losse schroeven te staan. Maar zie: Weiler heeft er echt wel wat van gemaakt en dat heeft toch wel wat opgeleverd. Benieuwd of ook de titel wordt binnengerijfd.

FLOP

Genk en Standard missen play-off 1 (niet voor het eerst)

Genk en Standard, beiden niet in play-off 1. De Limburgers kunnen nog verzachtende omstandigheden inroepen: een erg lang seizoen, met veel Europese matchen en een kleine kern - waar ook nog enkele sterkhouder geblesseerd raakten. Onder Stuivenberg doet het team het overigens ook merkbaar beter, de kwartfinale in de Europa League is een waanzinnige bonus.

Maar toch: play-off 1 missen blijft pijnlijk. En voor Standard is het zo mogelijk nog pijnlijker. De Rouches zaten rechtstreeks in de poulefase van de Europa League, maar raakten daarin ook niet verder. En een negende plaats, na een ook al pijnlijke trainerswissel én met nog steeds onrust in het bestuur ... Neen, niet het seizoen dat ze daar verwacht zullen hebben.

Westerlo

Wie we zeker niet zagen degraderen? Westerlo. De ploeg had ook niet eens zo'n slechte ploeg, maar net als OH Leuven een jaartje eerder werden ze wel steevast pijnlijk afgetraft in de slotminuten. Het drama was groot, de reuring achteraf ook.

Via de groene tafel proberen ze nu alsnog de redding op het hoogste niveau tot stand te brengen. Maar sportief gezien kan er na dit seizoen enkel gejammerd worden. Twee coaches konden de redding niet verzekeren, jammer. We gaan het Kuipke wel missen.

KV Kortrijk

"De beste kern ooit", aldus voorzitter Allijns bij het begin van het seizoen. Het werd echter een vrij desolaat seizoen na een nochtans prima begin voor de Kortrijkzanen.

Het gedoe rond T1 Belhocine zorgde voor extra druk, bovendien rommelde het ook meermaals binnen de spelersgroep. Een beetje jammer allemaal, want het gooide een smet op het seizoen. Saadi en de teruggekomen Chevalier waren lichtpuntjes, maar verder was het allemaal bijzonder grijs.