Flashback naar de reguliere competitie: De hoogtepunten

De bommen van Tielemans

Twee wereldgoals, eentje met links en eentje met rechts. Dat schotelde Youri Tielemans ons voor in de wedstrijd tussen Anderlecht en Oostende. Bekijk ze hieronder nog eens opnieuw. Opgelet, het laden van het filmpje(net als de andere beelden in dit stuk) kan enkele ogenblikken in beslag nemen.

Youri #Tielemans dell' #Anderlecht è uno dei migliori talenti del calcio europeo in circolazione, guardate qui 👍pic.twitter.com/YoiyvHHQUC — OddscheckerIT (@OddscheckerIT) March 18, 2017

De sushi-slalom van Kubo

Ook hier kiezen we voor pure pracht. Yuya Kubo toonde tegen KV Mechelen dat hij uit het juiste hout gesneden is met een doelpunt dat ons aan ééntje van Messi deed denken. Meer van dat in de play-offs?

De thriller: Malinwa-Anderlecht

Wat een wedstrijd kregen we tussen KV Mechelen en Anderlecht op de voorlaatste speeldag. 3-2 werd het in een echte thriller. Bekijk hieronder nog eens de samenvatting.

Het kanon van Saadi

Ook Saadi scoorde een wonderlijk doelpunt, dan nog op het veld van Standard, wat een vlam!

De tifo der tifo's

Voor het volgende hoogtepunt trekken we ook naar de Vurige Stede. Daar lieten de supporters van Standard zich van hun beste kant zien. Niet slecht, helemaal niet slecht, die drievoudige tifo.

Feest in Oostende

Rest er ons nog de wellicht spectaculairste uitslag uit de reguliere competitie. KV Oostende haalde uit tegen Standard met maar liefst 6-0.