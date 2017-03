Dury opent charme-offensief richting Belgische topclubs: "We moeten meer geld uitgeven"

Vooral Anderlecht trok hard van leer telkens Dury om één van hun spelers kwam vragen, maar daarvoor een habbekrats wou betalen. Daarnaast wil Essevee het onderste uit de kan halen als een andere Belgische ploeg één van hun spelers wel ziet zitten. Dury wil de strijdbijl echter begraven.

"Ik denk dat we in een fase zijn gekomen dat we de relatie met de Belgische topploegen moeten aanscherpen", zei hij gisteren in Extra Time. "We moeten daar spelers gaan huren en ik vind ook dat we meer geld moeten uitgeven", gaf hij een wenk aan zijn bestuur.