Ghelamco haalt uit naar Anderlecht: "Getekend akkoord, rekenen erop dat ze intelligente mensen zijn"

door Manuel Gonzalez



Ghelamco, Anderlecht en het Eurostadion ... het is nog niet voorbij!

Het Eurostadion op Parking C in Grimbergen? De eerste steenlegging moet weldra gaan volgen als het voor het EK 2020 moet gaan gebeuren. Anderlecht leek zich terug te trekken, maar daar denken ze toch beter twee keer over na ...