Hoe zit het met de hiÃ«rarchie bij de Duivelse doelmannen? "Het gaat snel van Ã©Ã©n naar twee en drie"

4 maart kreeg hij dan weer goed nieuws. Hij kreeg een nieuwe kans en de laatste drie wedstrijden mocht Casteels zich weer tonen bij de Duitse topclub, met een oproep voor de Rode Duivels erbovenop. "Ik had er op gehoopt nu ik de laatste wedstrijden terug speel", knikte Casteels gisteren. "Ik hoop nu te blijven staan en nog zoveel mogelijk matchen te spelen dit seizoen bij Wolfsburg."

De bondscoach riep vier doelmannen op en Casteels weet dus niet echt waar hij staat in de hiërarchie: voor of na Matz Sels? "Ik weet niet waarom er vier keepers zijn opgeroepen, maar voor ons maakt dat niet veel uit. Ik weet niet wat de trainer in gedachten heeft. Ik ga genieten en laten zien wat ik kan."