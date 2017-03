BelgiÃ« voert Financial Fair Play in: Oostende en Coucke in de problemen?

België voert Financial Fair Play in: Oostende en Coucke in de problemen?

door Redactie



KV Oostende moet oppassen met het Financial Fair Play-systeem

Foto: © photonews

Vanaf volgend seizoen zal ook in België het Financial Fair Play-systeem ingevoerd worden. Dat betekent dat de clubs moeten kunnen bewijzen dat de inkomsten gelijk zijn aan de uitgaven. De bedoeling van dit systeem, bedacht door de UEFA, is om grote geldschieters het moeilijker te maken.