De schermutseling bij de Rode Duivels is al begonnen: "We gaan jullie afmaken!"

Op 13 en 20 april kijken de twee Rode Duivels elkaar in de ogen voor de kwartfinales van de Europa League. Bij de nationale ploeg vindt Fellaini alvast twee slachtoffers om zijn grapjes op los te laten: Youri Tielemans en Leander Dendoncker. Maar of zijn afschrikpogingen werken...

Tielemans moest het alvast ontgelden...: "Youri heeft me gezegd dat Marouane al verkondigd heeft dat ze ons gaan afmaken", glimlachte Dendoncker. "Hij zei ook dat Old Trafford een heel groot veld heeft. Aan ons om thuis een goeie match te spelen en dan zien we wel.

Het doel blijft de titel

Schrik heeft Dendoncker niet echt, maar de Europa League is ook niet het grootste doel. "We moeten realistisch blijven. Het doel blijft de titel. We gaan waarschijnlijk onze kern toch weer ten volle gebruiken."