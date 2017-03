De motor van Leander Dendoncker raakt maar niet oververhit: "Het wordt veel Ã©n zwaar, maar ik zit niet op m'n tandvlees"

Dendoncker miste geen enkele wedstrijd van de reguliere competitie. Goed voor 2.700 speelminuten in dertig matchen. Tel daar nog eens twaalf Europa League-duels (1.080 minuten) en enkele bekerminuten bij en dan weet je dat de middenvelder van Anderlecht er al een slopend seizoen heeft opzitten.

"Het wordt veel én zwaar, want de finale fase komt eraan", beaamde Dendoncker dinsdag. "Maar voor een voetballer blijven die wedstrijden het leukste wat er is. Voorlopig voel ik nog niet dat ik op m'n tandvlees zit."

Of René Weiler me wat toefluisterde? Kom niet geblesseerd terug - Leander Dendoncker