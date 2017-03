Hakuna Matata: Marc Wilmots heeft een nieuwe job

Wilmots moest na het EK in Frankrijk de Rode Duivels loslaten. Door de mediastorm die onstaan was, werd zijn positie volledig onhoudbaar. Wilmots had daarna even tijd nodig om na te denken, maar liet weten dat hij de komende vijf jaar niet in België aan de slag zou gaan.

Bij Ivoorkust wordt hij de opvolger van de Fransman Michel Dussuyer. Die moest opstappen bij de Oranje Olifanten nadat hij er niet in slaagde om de groepsfase van de Afrika Cup te overleven. Nochtans was Ivoorkust één van de kandidaten voor de eindzege.