Uitspraak van MÃ©mÃ© TchitÃ© "Ik kan nog minstens vijf jaar mee bij Anderlecht" keert vooralsnog als een boemerang in zijn gezicht terug

De 33-jarige aanvaller komt momenteel uit voor WS Brussel in de 1ste Amateurliga. Hoewel Tchité er al zeventien keer (waarvan vijftien maal als starter) in actie kwam, vond hij slechts twee keer de weg naar doel. De laatste keer dat hij de touwen deed trillen, dateert van midden oktober tegen Sprimont-Comblain.

Superseizoen in 2006/2007

Cijfers die in schril contrast staan met zijn superseizoen 2006/2007. Toen had de centrumspits met zijn twintig competitiegoals een groot aandeel in de paars-witte titel. En hij realiseerde toen een toptransfer naar Racing Santander.

Zijn straffe uitspraak: "Ik heb het niveau om nog minstens vijf jaar op mijn gemak mee te draaien bij een topclub in eerste klasse. Ja, zelfs bij Anderlecht", die hij liet optekenen in Sport/Voetbalmagazine keert vooralsnog als een boemerang in zijn gezicht terug.