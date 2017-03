OFFICIEEL: Goed nieuws voor de fans, want sterkhouder blijft Lierse - ondanks aanbiedingen van andere clubs - trouw

De Pallieters doen er echter alles aan om de sterke selectie samen te houden. De club brak dinsdag het contract van doelman Mike Vanhamel open. De 27-jarige goalie ligt nu tot medio 2022 vast. De vorige verbintenis liep tot midden 2019.

"Ik ben verheugd om vandaag mijn contract bij deze club te kunnen verlengen", laat Vanhamel op de officiële webstek van Lierse weten. "Ik ben hier graag en heb ook een goede band met onze supporters."

Intentie te blijven

"Dat speelt allemaal mee wanneer je knopen moet doorhakken. Want er waren wel wat aanbiedingen van andere clubs, maar mijn eerste intentie was altijd om bij Lierse te blijven. De voorbije dagen heb ik met de clubmensen goed gepraat en we waren er snel uit. Ik kijk dan ook met volle goesting uit naar volgend seizoen, met eerst nog de play-off 2 als voorloper."