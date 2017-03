Moeskroen reageert op de aantijgingen van Westerlo

KVC Westerlo besliste gisterenavond - na beraad, want er waren twijfels - om klacht neer te leggen bij de strafrechter om het resultaat van die match aan te vechten. Er zat volgens hen immers een reukje aan de goals van Moeskroen én blijkbaar zou er ook een verdacht gokpatroon opgemerkt zijn.

Moeskroen heeft kennis genomen van de klacht en beraadt zich nu over de mogelijke acties. "We onderzoeken onze mogelijkheden", aldus de persverantwoordelijke Nicolas Cornu. "Maar op dit moment kennen we de inhoud van de klacht nog niet."