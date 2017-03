Bizarre uitleg waarom 'toptalent' Dimata bij Standard mocht vertrekken: "Gevraagd aan Ferrera om hem niet op te stellen"

Olivier Renard antwoordt daarop in Sport/Voetbalmagazine, maar echt wijzer worden we daar niet van. "Natuurlijk beseften we dat Dimata een fenomeen was", aldus Renard. "Ik heb uren met hem gepraat, maar ik begreep steeds meer dat hij niet zou blijven. Op dat moment hebben we aan Yannick Ferrera gevraagd om hem niet op te stellen in PO2. Stel je voor dat hij speelt, dat hij goals maakt en dan vertrekt."

Dan zou je logischerwijze de prijs kunnen opdrijven, denken wij dan. Maar misschien bedoelt Renard dat het dan gevoeliger had gelegen bij de supporters als een groot talent uit de eigen jeugd weer was vertrokken nadat ze er een voorsmaakje van hadden gekregen.