Renard over het 'geval Trebel': "Iedereen wou hem weg"

Renard was fan van de voetballer, maar niet van de mens. "Adrien Trebel was een zeer interessante speler voor ons, een belangrijke schakel in de keten. Enkele dagen voor zijn vertrek zei ik hem nog dat ik hem een van de beste acht spelers in de competitie vond", vertelt hij in Sport/Voetbalmagazine.

"Zijn vertrek heeft een leemte nagelaten. Maar ik was niet de enige die geen fan was van zijn mentaliteit. Heel de club, heel de groep. Ik sta dicht bij de kleedkamer, ik vang geregeld wat op. Tijdens de stage heeft onze groep trouwens te kennen gegeven dat Trebel maar beter wegbleef! En als hij dan toch wegging, dan liever naar Anderlecht dan naar Gent."