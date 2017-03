Roberto Martinez laat unieke, betrouwbare Ã©n frisse Witsel niet vallen: "Hij blijft een leider en verschilt van de andere Duivels"

"Axel is uniek. Waar hij ook voetbalt, hij zal altijd een hoog niveau halen. Hij is betrouwbaar en zal een leider blijven", stak Martinez dinsdag de loftrompet af. "Ik zie een speler die fris is, net als Laurent Ciman overigens. Dat is een groot verschil met enkele andere jongens die in de drukste maanden van de competitie zitten."

Ik wil alle spelers in hun natuurlijke habitat zien, China is geen slechte bestemming - Roberto Martinez Deel deze quote: Martinez volgt de Rode Duivels op de voet. Zo duikt de Catalaan regelmatig op in de Belgische stadions. En zakt hij soms ook af naar de internationals in het buitenland. Is de bondscoach hetzelfde van plan met Witsel? "Met de huidige technologische middelen hoeft dat niet, maar ik wil graag alle spelers in hun natuurlijke habitat zien en ondervinden hoe ze er leven. China is geen slechte bestemming." (lacht)