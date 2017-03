Soualiho MeÃ¯tÃ©: slimme jongen met Europese ambitie doet ook fans Essevee dromen

Volgens Francky Dury is het onhaalbaar om Soualiho Meïté te houden deze zomer. "Het is onze manier van werken, we zijn en blijven nu eenmaal een transitieclub", beseft de oefenmeester van Essevee maar al te goed.

Maar Meïté zelf houdt alle pistes voorlopig open. Dat Zulte Waregem ondertussen al zeker is van de Europese poules? Dat speelt ook in het voordeel van de club bij het bespreken van transfers en nieuwe contracten. Voor de 23-jarige verdedigende middenvelder gaan ze sowieso flink kunnen cashen. Er worden al bedragen tot 12 miljoen euro genoemd, waarvan Essevee ongeveer 40% zou verkrijgen.

"We zien wel na het seizoen wat er gaat gebeuren. Er is ook een kans dat ik blijf, maar ik wil mijn keuzes zelf maken. Ik ben jong, maar ook ambitieus", aldus Meïté zelf. "Als er een leuk sportief project mijn kant opkomt? Dan ga ik daar zeker naar luisteren. Maar ik wil ook geen stappen overslaan."

Op termijn wil de Fransman erg graag naar de Premier League, maar hij voelt aan dat hij eerst nog een tussenstap nodig heeft. Geen domme manier van denken, zeker niet. En wie weet is er een tussenoplossing mogelijk. Essevee heeft goede contacten met Monaco, een van de gegadigden. Misschien zit er nog een uitleenbeurt van zes maanden (of een jaar in) als zij de bonkige middenvelder kopen? Essevee deed dat eerder ook al met Junior Malanda bij Wolfsburg.