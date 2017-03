Thibaut Courtois is duidelijk over een transfer naar Real Madrid

Radio Cardena SER belde Courtois op om hem te vragen naar zijn plannen voor de toekomst. En of hij komende zomer nu echt naar Real Madrid trekt. "Nee, ik zie me niet bij Real spelen", verklaarde hij. "Ik zie me bij Chelsea, waar ik mezelf beschouw als een sleutelspeler."

Courtois sprak zelfs over een contractverlenging, terwijl hij nog voor twee jaar vastligt na dit seizoen. "De club en de manager willen nu rustig naar het einde van het seizoen toeleven en denken niet aan een contractverlenging. Maar of ik het wil? Ja, uiteraard. Ik zit heel goed bij Chelsea en als ze door willen met mij, zou dat fantastisch zijn.

Wiedergutmachung

Bij de fans van de Londenaren zal het alvast goed aankomen nadat Courtois eerder had gezegd dat het leven in Spanje wel voor hem was. Waaruit velen hadden afgeleid dat hij naar Real wou verkassen.