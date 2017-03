EÃ©n Duivel staat voor zijn allereerste echte internationale wedstrijd: "We hebben de vervanger van Meunier in huis"

Met drie centrale verdedigers en twee vleugelbacks heeft Martinez zijn recept gevonden. Als rechtervleugel is Meunier echter één van de enige die heel de flank kan afdraven. Eén van de... want Martinez heeft nog zo'n profiel in zijn groep, al is hij internationaal iets minder ervaren.

"Het is niet evident om Meunier te vervangen", knikte de bondscoach, die natuurlijk niet over namen wou praten. "Je hebt iemand nodig met toch al wat ervaring en die gewend is om het systeem te spelen." En wacht even, speelt Thomas Foket die positie niet bij AA Gent? "Ik verwacht niet dat er een probleem zal rijzen indien Meunier niet fit geraakt."

Voor Foket zou het de eerste match met inzet zijn die hij voor de Rode Duivels mag spelen. Hij heeft wel al tegen Nederland meegespeeld, maar dat was vriendschappelijk...