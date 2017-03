Dertien jaar vagevuur voor Antwerp brengt Tom Waes terug naar Beerschot: "Dat was wÃ¡Ã¡n-zin-nig, kippenvel van begin tot eind"

Ook BV-fan Tom Maes maakte de afgelopen dertien jaar wat mee met Antwerp. Maar wat was nu zijn mooiste moment? "Mij blijft vooral de laatste derby tegen Beerschot (in 2010, red.) bij, omdat we wonnen en omdat ik vóór die match Dos Cervezas mocht zingen voor tribune 2", vertelt de TV-presentator in Sport/Voetbalmagazine.

"Dat was wáán-zin-nig. Ik had al veel op die tribune gestaan, maar ervoor staan is toch nog iets anders. Ik had kippenvel van begin tot eind."