Ex-Club Brugge-trainer gaat na vier jaar 'pensioen' mogelijk aan de slag in... China

Sollied zelf wou aan HLN niet te veel uitleg geven, maar de krant kreeg wel bevestiging dat de voormalige trainer van Club Brugge één van de kandidaten is om de Chinese Olympische voetbalploeg onder handen te nemen. De verkennende gesprekken begonnen al eind 2016 en de Noor is zelf al poolshoogte gaan nemen.

En naar verluidt waren ze onder de indruk van zijn discours. Het was technisch directeur van de KBVB Chris Van Puyvelde die de naam van Sollied liet vallen toen een delegatie van de Chinezen over de vloer kwam aan de Houba Destrooperlaan. Van Puyvelde en Sollied werkten nog samen bij Club Brugge. De 57-jarige Sollied is wel al vier jaar niet meer actief geweest als coach.