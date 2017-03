Engeland-Litouwen begint zondag met herdenking voor slachtoffers van aanslag in Londen

Woensdag vielen er meerdere doden en gewonden bij een aanslag in het hart van Londen. De Engelse selectie speelt woensdagavond in Duitsland, maar voor de thuiswedstrijd van komende zondag tegen Litouwen zal er een herdenking komen.

FA-Voorzitter Greg Clarke verklaarde: "Onze gedachten zijn bij de getroffenen van dit vreselijke incident. Wij zullen de moed van de veiligheidsdiensten en alle betrokkenen erkennen tijdens de match Engeland-Litouwen op zondag."

Clarke: "We will be recognising the bravery of the security services and all those involved at the @England v Lithuania match on Sunday."