Antwerp wil gesubsidieerde tribune 1 na nog geen twee jaar opnieuw afbreken

Antwerp FC wil tegen het begin van volgend seizoen een nieuwe tribune 1 bouwen op de Bosuil. Deze tribune werd al gerenoveerd in 2014 en 2015 met 900.000 euro van de stad en 250.000 euro van de Vlaamse Gemeenschap. Dat geld ging dus naar een tribune die na minder dan twee jaar weer zou afgebroken worden.

De renovatie gebeurde met de bedoeling om tribune 1 te heropenen, niet met de bedoeling om een verdere stap te zetten in het Belgische voetbal - Yorik Torreele in Sport/VoetbalmagazineDeel deze quote: