Arsenal wil seizoen nog redden, maar kan zo Ã–zil en Sanchez kwijtspelen

Er is heel wat spanning bij The Gunners, door de aanhoudende protesten tegen coach Wenger en het nakende vertrek van belangrijke spelers. Maar ze willen het tij nog keren en zich plaatsen voor de Champions League. Dan willen ze zich wel helemaal concentreren op het verdere verloop van dit seizoen, en daarom zal de club tot komende zomer niet meer praten met Alexis Sanchez en Mesut Özil over een contractverlenging.

Een vreemde beslissing toch wel, want heel wat Europese clubs liggen op de loer voor deze twee. En de spelers zelf hebben in de voorbije maanden ook al hun ongenoegen geuit over de huidige gang van zaken.