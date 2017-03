Barcelona, Bayern MÃ¼nchen, Juventus en Manchester United wrijven zich al in de handen: "Hij wil prijzen winnen en dat kan niet bij PSG"

"Marco wil trofeeën winnen en dat kan niet bij PSG" - Donato Di Campli Deel deze quote:

“Marco wil trofeeën winnen en dat kan niet bij Paris Saint-Germain”, doelt zaakwaarnemer Donato Di Campli op het feit dat de Franse topclub in de Champions League steevast moet afhaken wanneer het écht om de knikkers gaat.

De zaakwaarnemer van de technisch vaardige middenvelder gaat zelfs nog een stapje verder: “Marco speelt inmiddels al vijf jaar in Parijs. Hij staat nu op een kruispunt in zijn carrière: ofwel opteert hij ervoor om veel te verdienen en niets te winnen, ofwel kiest hij ervoor om trofeeën in de wacht te slepen en een kampioen te worden.”

Barcelona, Bayern München, Manchester United, ...

De uitspraken van Di Campli zullen wellicht als muziek in de oren klinken van enkele Europese topclubs. In het verleden toonden onder meer FC Barcelona, FC Bayern München, Manchester United, Juventus en Chelsea al voorzichtige interesse in Verratti.

Langs de andere kant beseft Di Campli dat zijn speler flink wat geld in het laatje zal moeten brengen. “Omdat Marco nog tot 2021 onder contract ligt bij PSG”, aldus de zaakwaarnemer. “Maar één ding is zeker: als Marco vertrekt bij PSG, dan is het naar een Europese topclub.”