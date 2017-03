Belgische Voetbalbond kan 2 miljoen euro opstrijken met verre trip, maar clubs zullen hun Rode Duivels niet graag laten gaan

Het Nieuwsblad weet namelijk dat de Belgische Voetbalbond (KBVB) onderhandelt over een trip naar Japan. Daar zou de nationale ploeg twee vriendschappelijke wedstrijden kunnen afwerken en heel wat geld – zo’n 2 miljoen euro – kunnen opstrijken.

Bij de KBVB willen ze het nieuws voorlopig niet bevestigen, omdat de Rode Duivels zich enkel en alleen via de eerste plaats in hun groep kunnen plaatsen voor het WK in Rusland. Gebeurt dat niet, dan moet de nationale ploeg in november nog aan de bak in de barrages en gaat de trip naar Japan niet door.

Verre trip wellicht niet naar de zin van werkgevers

De Rode Duivels zijn overigens erg ‘hot’ in Azië. Zo weet de krant dat ook Thailand, Zud-Korea en China onze nationale ploeg de Rode Duivels graag hadden zien komen. Eén ding is zeker: als het zover komt, dan zullen de topclubs niet staan springen om hun Rode Duivels midden in het seizoen zo’n verre trip te zien maken.