Boeckx of Svilar? Dit is Anderlecht volgend seizoen van plan met zijn doelmannen

Volgens Het Laatste Nieuws krijgt de huidige eerste doelman van paars-wit geen garanties dat hij ook volgend jaar nog basisspeler zal zijn. Volgens de krant zullen Boeckx en diens collega-doelman Mile Svilar (17) op gelijke voet aan de voorbereiding starten.

Bij Anderlecht gelooft men vurig in het talent van Svilar, een jongen die de voorbije jaren al druk gesolliciteerd werd door tal van grote clubs uit de Premier League. René Weiler zal dus moeten kiezen tussen de ervaren Boeckx en de piepjonge Svilar.

Martinez weg, Roef (even?) terug

Wie volgend seizoen derde doelman zal zijn in Brussel, is onduidelijk. Ruben Martinez (32) keert terug naar Deportivo La Coruna, terwijl Davy Roef (23) de Spaanse club opnieuw inruilt voor Anderlecht. De kans is echter groot dat Roef komende zomer definitief andere oorden opzoekt.