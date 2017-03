Terug na miserabele tijden: "Ik deed er alles aan om mijn kans te krijgen en het leek niets uit te maken"

Met Besnik Hasi aan het roer kreeg Nuytinck weinig kansen en kritiek langs alle kanten. "Ik deed er alles aan om mijn kans te krijgen en het leek niets uit te maken. Want ik speelde toch niet. Dat voelde oneerlijk. Omdat ik me wil bewijzen. Ik ben nogal een gedreven ventje. Ik kan niet tegen mijn verlies. De blessure en daarna niet spelen, niet terugkomen, voelden óók als een verlies," verklaarde de Nederlander in Sport/Voetbalmagazine.

"Ik voel zo’n drang om me te laten gelden. Ik voer een continue strijd met het vooruit willen. Dus als ik hier was weggegaan zonder me die laatste jaren te hebben bewezen… Dat had ik verschrikkelijk gevonden," besloot Nuytinck.